Hitzewelle in Deutschland: So schlafen Sie besser! vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 01:19s - Ver√∂ffentlicht: Berlin, 14.06.19: Deutschland schwitzt und die Hitzewelle hat das Land voll im Griff. Tags√ľber kann man sich noch mit einem Sprung in einen Badesee oder einem Eis abk√ľhlen. Nachts haben aber viele derzeit mit Schlafproblemen zu k√§mpfen. Es gibt allerdings einige Tipps, wie man sich die N√§chte etwas erholsamer gestalten kann. Das Schlafzimmer sollte man am besten fr√ľh morgens l√ľften. Tags√ľber ist es ratsam, die Fenster zu schlie√üen und Rolll√§den oder Vorh√§nge zuzuziehen. Statt Bier oder anderen eisgek√ľhlten Getr√§nken sollte abends warmer Kr√§utertee getrunken werden. Dann muss der K√∂rper keine Energie aufwenden, um das Getr√§nk auf K√∂rpertemperatur zu bringen. Direkt vor dem Zubettgehen kann es angenehm sein, lauwarm zu duschen. Erfrischend ist es, die Handgelenke anschlie√üend unter k√ľhles Wasser zu halten. Schlafkleidung aus Baumwolle, Leinen oder Seide kann man zwei Stunden vor dem Schlafengehen in den K√ľhlschrank legen. Wenn man sie direkt vor der Nachtruhe anzieht, ist sie sch√∂n k√ľhl. Ein feuchter Lappen auf der Stirn k√ľhlt den Kopf und erleichtert den Schlaf m√∂glicherweise. Vorsichtig sollte man mit Klimaanlagen oder Ventilatoren sein. Hier drohen Verspannungen oder gar eine Verk√ľhlung. Ebenfalls hilfreich kann es sein, ein nasses Bettlaken am offenen Fenster aufzuh√§ngen. Es entzieht der Umgebung durch Verdunstung W√§rme, die Luft k√ľhlt ab. Wer diese Tipps beherzigt, sollte bei gro√üer Hitze besser schlafen k√∂nnen.



