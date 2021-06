Entscheidendes Spiel gegen Ungarn: Müller-Einsatz fraglich vor 6 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: München, 21.06.21: Der Einsatz von Thomas Müller im letzten EM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn ist fraglich. Der Bayern-Profi fehlte am Montag wie die ebenfalls angeschlagenen Stammkräfte Mats Hummels und Ilkay Gündogan im Training. Müller konnte wegen einer Kapselverletzung am Knie nicht trainieren. Hummels plagen nach dem 4:2 gegen Portugal am Samstag erneut Probleme an der Patellasehene. Gündogan hatte sich an der Wade verletzt. Leon Goretzka fühlt sich nach seinem Comeback in der zweiten Halbzeit gegen Portugal jedenfalls bereit und topfit für einen Startelf-Einsatz. Der gegen Portugal überragende Robin Gosens konnte trotz seiner Adduktorenprobleme am Montag trainieren. Insgesamt hatte Löw 18 Feldspieler und drei Torhüter im Training. Manuel Neuer und Co. Stiegen mit einem Fußball-Tennisturnier in die Übungseinheit ein. Gegen Ungarn reicht Deutschland ein Remis zum Erreichen des Achtelfinals.



