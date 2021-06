Verena Wriedt: Ehemann mit 47 Jahren plötzlich verstorben vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Wochit Spanish - Länge: 01:07s - Veröffentlicht: Verena Wriedt trauert um ihre große Liebe. Wie jetzt bekannt wurde, ist der Ehemann der TV-Moderatorin, Thomas Schubert, völlig überraschend im Alter von 47 Jahren verstorben. Die genauen Todesumstände sind nicht bekannt – und werden es auch bleiben, wie Verena Wriedts Anwalt gegenüber „Bild“ erklärte: „Meine Mandantin wird sich nicht dazu äußern und bittet darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.“ Seit 2014 waren Wriedt und Schubert verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn kam ein Jahr zuvor zur Welt. Verena selbst hat sich zu dem tragischen Verlust bislang noch nicht geäußert. Wie groß der Schock sein muss, lässt sich jedoch erahnen. Noch im Mai teilte die 46-Jährige romantische Zeilen anlässlich ihres Hochzeitstages und schrieb zu einem Pärchenfoto: „Halte mich und lass mich niemals los. Schönen Hochzeitstag, mein Kleiner. Egal was kommt, ich werde immer an deiner Seite sein. Wir haben schon so viel zusammen durch. Wir schaffen alles. Wir lieben Dich.“ Wriedt moderierte von 2009 bis März 2011 das Sat.1-Boulevardmagazin „STARS and Stories“. Seit 2012 führt sie durch die Sendung „PS-Das Automagazin“.



