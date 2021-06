München: EM-Stadion ohne Regenbogenfarben vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: MÜNCHEN Das Stadion darf beim EM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn nicht in Regenbogen-Farben beleuchtet werden Die UEFA lehnte einen entsprechenden Antrag Oberbürgermeisters Dieter Reiter ab Die UEFA sei «aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation» «Angesichts des politischen Kontextes dieser Anfrage muss die UEFA diese Anfrage ablehnen» Zumindest andere deutsche Stadionbetreiber wollen jetzt Zeichen setzen Hintergrund ist ein Gesetz in Ungarn, das die Informationsrechte u.a. In Hinblick auf Homosexualität einschränkt