Delta-Variante auf dem Vormarsch - Drosten: Schnell impfen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:00s - Veröffentlicht: Berlin, 23.06.21: Trotz insgesamt sinkender Corona-Zahlen ist die als ansteckender geltende Delta-Variante des Virus auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Nachdem bereits mehrere BundeslĂ€nder gemeldet haben, dass der Anteil der Variante an den Neuinfektionen zuletzt spĂŒrbar gestiegen ist, werden an diesem Mittwochabend neue Daten des Robert Koch-Instituts erwartet. Es ist damit zu rechnen, dass sich die zunĂ€chst in Indien entdeckte Mutante in vielen Teilen Deutschlands weiter ausgebreitet hat - wenn auch auf insgesamt niedrigem Niveau. In Deutschland hatte der Anteil der Delta-Variante in einer Zufallsstichprobe, in der Woche vom 31. Mai bis 6. Juni, zuletzt bei gut 6 Prozent gelegen. Der Virologe Christian Drosten plĂ€dierte im Podcast «Coronavirus-Update» angesichts dieser Entwicklung dafĂŒr, das Bewusstsein fĂŒr die Bedeutung der Impfung zu stĂ€rken. Er legte sich nicht fest, ob es wegen der Ausbreitung der Delta-Variante bereits im Sommer oder erst im Herbst zu einer Trendumkehr kommen könnte.