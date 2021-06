DFB-ELF zieht nach 2:2 gegen Ungarn in EM-Achtelfinale ein vor 9 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: München, 23.06.21: Deutschland hat das Achtelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft erreicht Die Mannschaft zog mit einem 2:2 gegen Ungarn in die K.o.-Runde ein Nach zwei Führungstreffern durch die Ungaren musste Deutschland zwischenzeitlich zittern Erst glich Kai Havertz in der 66. Minute aus Leon Goretzka ermöglichte mit seinem Treffer in der 84. Minute das Weiterkommen der DFB-ELF Der nächste Gegner im Achtelfinale am Dienstag heißt England