Zahlreiche deutsche Fußballstadien in Regenbogenfarben vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: EUROPAMEISTERSCHAFT Zahlreiche Fußballstadien in Deutschland haben am Mittwochabend in Regenbogenfarben geleuchtet... ...parallel zum EM-Duell von Deutschland gegen Ungarn (2:2) Am Münchner EM-Stadion war die Regenbogen- Beleuchtung von der UEFA verboten worden Mit der Beleuchtung sollte gegen ein ungarisches Gesetz protestiert werden das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualitäteinschränkt Die Regenbogenfahne steht weltweit als Symbol für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt