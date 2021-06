Umfangreiche Ermittlungen nach Messerattacke von Würzburg vor 2 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Würzburg, 26.06.21: Am Tag nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg stehen für die Polizei umfangreiche Ermittlungen an. Unklar ist weiterhin das Motiv des mutmaßlichen Täters, der am späten Freitagnachmittag in der Innenstadt offensichtlich wahllos und ohne jegliche Vorwarnung auf Passanten eingestochen haben soll. Drei Menschen starben, mindestens fünf wurden schwer verletzt. Zwei davon schwebten in Lebensgefahr. Der Verdächtige, ein 24-jähriger Somalier, der seit etwa fünf Jahren in Deutschland sein soll und zuletzt in Würzburg in einer Obdachlosenunterkunft lebte, war bereits vor der Attacke polizeibekannt. Ein Beamter hatte ihn nach der Tat angeschossen, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Mann war den Angaben nach zuvor in psychiatrischer Behandlung - ein islamistisches Motiv des Angreifers wird aber auch geprüft.