Vorteil Deutschland: DFB-Elf und England im Teamvergleich vor 8 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:30s - Veröffentlicht: London, 28.06.21: Deutschland gegen England! Wer hat die bessere Mannschaft, wer den besseren Trainer? Vor dem Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft am Dienstag in London lohnt ein Blick in die Kader. TORHÜTER: Manuel Neuer hat schon fünf EM-Tore kassiert. Englands Nummer eins Jordan Pickford noch keines. Dennoch: hier der mehrfache Welttorhüter vom FC Bayern, dort der noch titellose Keeper vom FC Everton - Vorteil Deutschland. ABWEHR: Englands Bollwerk hielt bisher - obwohl in den drei Gruppenspielen nie dieselbe Viererkette spielte. Die deutsche Dreierkette mit Ginter, Hummels und Rüdiger kassierte schon fünf Gegentreffer in drei EM-Partien - Vorteil England. MITTELFELD: Mason Mount vom FC Chelsea ist nach seiner Corona-Quarantäne zurück. Die DFB-Elf hat in Kroos, Kimmich, Gündogan und Goretzka mehr Optionen, mehr Qualität und mehr Erfahrung als das englische Mittelfeld - Vorteil Deutschland. OFFENSIVE: Bislang trafen nur zwei Stürmer: DFB-Angreifer Kai Havertz und Englands Raheem Sterling haben je zwei Tore erzielt. Harry Kane wartet auf sein erstes Turniertor, Thomas Müller auf seinen ersten EM-Treffer überhaupt. Qualität haben beide Teams - Remis. TRAINER: Gareth Southgate hat in England als Trainer viel bewirkt. WM-Platz vier 2018 war ein Erfolg. Rekordcoach Joachim Löw ist vor seinem DFB-Abschied in Sachen Erfahrung und Titel jedoch meilenweit voraus - Vorteil Deutschland.



t-online.de vor 12 Stunden - Sport