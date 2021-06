Prinz William: SO unterstützt er jetzt Queen Elizabeth II. vor 6 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Prinz William scheint nach dem Tod von Prinz Philip immer mehr Aufgaben zu übernehmen: So unterstützt der 39-Jährige seine Großmutter aktuell beispielsweise bei einer Reise durch Schottland. Bald steht für William jedoch auch ein Wiedersehen mit seinem Bruder Prinz Harry an.