Neues Ungemach für Baerbock: Plagiatsjäger erhebt Vorwürfe vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Wien/Berlin, 30.06.21: Ein österreichischer Medienwissenschaftler wirft der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vor, in ihrem Buch abgeschrieben zu haben - was die Grünen kategorisch zurückweisen. In einem Blogbeitrag wird Baerbock zur Last gelegt, einige Formulierungen aus dem Buch stammten nicht von ihr. Ein Grünen-Sprecher nannte das am Dienstag Rufmord. Baerbocks Buch «Jetzt. Wie wir unser Land erneuern» war am 21. Juni erschienen. Es handelt sich dabei nicht um einen akademischen Text, für den zwingend strenge Standards wissenschaftlichen Arbeitens gelten. Baerbock breitet in dem 240 Seiten umfassenden Buch grüne politische Konzepte aus und verbindet das mit persönlichen Erlebnissen. Nach Ansicht der Grünen handelt es sich bei den kritisierten Passagen um allgemein zugängliche Fakten oder bekannte Grüne Positionen. Weder die Partei noch der Verlag, bei dem das Buch erschien, können eine Urheberrechtsverletzung durch Baerbock erkennen.



