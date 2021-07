Deutschland: Mehr Weinanbauflächen und weiße Rebsorten vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Wiesbaden, 02.07.21: In Deutschland wird inzwischen in allen Flächenländern Wein angebaut. Insgesamt bauten Winzer im vergangenen Jahr Keltertrauben auf mehr als 100 000 Hektar an. Das waren fast 1000 Hektar mehr als 2009. Das gab das Statistische Bundesamt am Freitag bekannt. Die größte Weinanbaufläche gab es in Rheinland-Pfalz mit fast 65 000 Hektar, die kleinste in Mecklenburg-Vorpommern mit 6 Hektar. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich weiße Rebsorten. Zuwächse gab es insbesondere beim Grauen Burgunder, Weißen Burgunder und beim Weißen Riesling. Zudem sind international bedeutende Rebsorten wie Sauvignon blanc weiter verbreitet als 2009. Bei den roten Rebsorten verringerte sich die Anbaufläche in den letzten elf Jahren dagegen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Produktion: Mehr Weinanbauflächen in Deutschland - weiße Sorten beliebt In 13 deutschen Bundesländern wird mittlerweile Wein angebaut. Aus Daten des Statistischen...

Berliner Morgenpost vor 7 Stunden - Top