Durch eine gewaltige Schlammlawine wurden in dem japanischen Küstenort Atami mehrere Häuserreihen weggerissen, mindestens zehn Wohnhäuser wurden vollständig zerstört, bis zu 300 beschädigt. Die meteorologische Behörde in Tokio warnte auch für die nächsten Tage vor schweren Regenfällen.