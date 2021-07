England spaziert ins EM-Halbfinale: 4:0 über die Ukraine vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:47s - Veröffentlicht: Rom,04.07.21: Englands Kapitän Harry Kane führte die kleine Ehrenrunde vor den singenden und jubelnden Fans an, die Ukraine um Trainer Andrej Schewtschenko verabschiedete sich emotional von der EM und ihren Anhängern. Am Ende eines einseitigen EM-Viertelfinales gab es stolze Gewinner - und stolze Verlierer. Zur Freude von Kane kann England weiter von der Titel-Krönung im Londoner Wembley-Stadion träumen. Angeführt von ihrem Torjäger stürmten die Three Lions am Samstag gegen einen überforderten Gegner mit einem 4:0 in ihr erstes EM-Halbfinale seit 25 Jahren. Am kommenden Dienstag und Mittwoch sind die Halbfinals: Italien gegen Spanien und England gegen Dänemark. Am Sonntag entscheidet sich, wer Europameister wird.