Ausbreitung Delta-Variante - Impfbusse am Strand und bei der Tour de France vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - L√§nge: 01:35s - Ver√∂ffentlicht: Die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus. In Frannkreich sind √ľberall Impfbusse unterwegs, damit mit dem Ferienbeginn keine Impfm√ľdigkeit aufkommt.



