Julia Roberts postet seltenes Pärchen-Selfie vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Wochit Spanish - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Hollywood-Star Julia Roberts und ihr Mann Danny Moder haben an einem ganz besonderen Datum vor 19 Jahren geheiratet - dem 4. Juli, der gleichzeitig amerikanischer Nationalfeiertag ist. Anlässlich des 19. Hochzeitstags postete die US-Schauspielerin ein seltenes Pärchen-Selfie auf Instagram. Zu sehen sind die beiden eng umschlungen am Strand. Sie trägt Sonnenbrille und oranges Cappy. "19 Jahre. Wir fangen gerade erst an!", schrieb die 53-Jährige zusammen mit 3 Herz-Emojis dazu. Und auch Danny Moder postete ein Throwback-Foto inklusive süßer Liebeserklärung: "Heute beginnen wir unser 20. Ehejahr. Dieses Foto entstand auf einer staubigen Straße, vor dieser großen Idee … Einfach nur einen Tag nach dem anderen dieses schöne Mädchen festhalten. Ein epischer Tag nach dem anderen." Der US-Star lernte Kameramann Danny Moder 2001 am Set von "The Mexican" kennen und lieben. 2002 heirateten die beiden auf ihrer Ranch in New Mexico. Das Paar hat drei Kinder. "Durch Danny fand ich mich selbst", sagte Roberts 2017 im Gespräch mit "Harper's Bazaar". Er gebe ihrem Leben Sinn und lassen ihr Inneres strahlen.



