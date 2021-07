Landes-Kassenarztchef fordert Reiseverbot für Ungeimpfte vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:59s - Veröffentlicht: Mainz, 10.07.21: Massive Freiheitseinschränkungen für Ungeimpfte, das fordert der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz, Peter Heinz. Die Nicht-Geimpften hätten nicht die Freiheit, ihre Maske abzulegen. Sie dürften nicht ins Stadion, nicht ins Schwimmbad und nicht ohne Maske im Supermarkt einkaufen. Und man dürfe Ungeimpften und jenen mit nur einer einfachen Impfung nicht mehr gestatten, in den Urlaub zu fahren», sagte er der «Rhein-Zeitung». Selbst mit einem negativen Test dürften Ungeimpfte seiner Ansicht nach nicht in den Urlaub fahren: Wer zum Beispiel auf eine Insel mit einem negativen PCR-Test fahre, könne sich dort sehr wohl anstecken, fahre wieder nach Hause und sei Virusträger. Man müssen den Menschen klarmachen: Ohne Impfung gebe es keine Freiheiten. Ohne diesen Druck werde man die Menschen nicht überzeugen, so Peter Heinz, Mittlerweiler sind Mehr als 42 Prozent der Bevölkerung in Deutschland vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Über 58,2·% haben mindestens eine Impf­dosis erhalten.



