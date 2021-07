Milliardär Branson noch vor Bezos in den Weltraum geflogen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:02s - Veröffentlicht: Spaceport America, 12.07.21: Der britische Milliardär Richard Branson ist mit seinem Raumschiff noch vor Amazon-Gründer Jeff Bezos ins Weltall geflogen und wohlbehalten wieder auf der Erde gelandet. Die «VSS Unity» stieg Bransons Firma Virgin Galactic zufolge am Sonntag nach dem Start im US-Bundesstaat New Mexico auf eine Höhe von etwa 86 Kilometern. O-Ton Richard Branson, britischer Milliardär «Oh my Gott it is so difficult, it is so beautiful, it ist so spectacular.» «Oh mein Gott es ist schwierig, es ist so wundervoll, so spektakulär.» Der 70-Jährige, der als Abenteurer und Showman bekannt ist, war am Sonntag mit zwei Astronautinnen und drei Astronauten aufgebrochen. Ziel von Branson - und auch von Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tesla-Chef Elon Musk - ist es, ins Geschäft mit dem Weltraumtourismus einzusteigen. Unter Experten ist es jedoch strittig, ob Branson tatsächlich im Weltraum war: Der Internationale Luftfahrtverband und viele andere Experten sehen zwar 100 Kilometer über der Erde als Grenze zum Weltraum an, es gibt jedoch keine verbindliche internationale Regelung.



