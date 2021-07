175 Millionen Euro: Chelsea will Haaland unbedingt vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: Düsseldorf: Verliert Borussia Dortmund den nächsten Star? Nach Informationen der englischen Zeitung «Mirror» soll Champions League-Sieger FC Chelsea bereit sein, für Torjäger Erling Haaland 175 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Nur für den Brasilianer Neymar wurde schon einmal eine höhere Ablöse bezahlt. BVB-Sportdirektor Michael Zorc sieht die Zukunft des 20 jährigen Norwegers, der erst vor anderthalb Jahren für 20 Millionen Euro aus Salzburg gekommen war, allerdings weiterhin in Dortmund. Bekommt der BVB bei diesem Mega-Angebot aber doch weiche Knie? Nächstes Jahr könnte der Stürmer nämlich aufgrund einer Ausstiegsklausel im Vertrag für knapp 75 Millionen Euro den Verein verlassen. Auf das Geld angewiesen dürfte der BVB aber trotzdem nicht sein. Jadon Sancho wurde in dieser Transferperiode schon für 85 Millionen an Manchester United verkauft.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten FC Chelsea: Abramowitsch gibt wohl 175 Millionen Euro für Erling Haaland frei Auch wenn Erling Haaland nicht bei der EM dabei war, ist der BVB-Star schon wieder in aller Munde....

t-online.de vor 8 Stunden - Sport