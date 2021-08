Trotz Verletzungen: Keine weiteren Neuzugänge beim FC Bayern vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:46s - Veröffentlicht: München, 19.07.21: Der FC Bayern hat bekräftigt, nach den Verletzungen seiner Defensivspieler Alphonso Davies und Lucas Hernández keine weiteren Neuzugänge für die Defensive verpflichten zu wollen. Der Präsident Herbert Hainer sagte in einem Interview von «tz» und «Münchner Merkur»: «Wir haben bewusst gesagt, dass wir diese Positionen nicht nachbesetzen müssen, weil die beiden schnell wieder zurückkommen. Außerdem haben wir wie gesagt einen hervorragenden Kader und sind auch in der Defensive trotz dieser zwei Verletzungen noch immer top besetzt.» Der französische Weltmeister Hernandez musste wegen eines Einrisses des Innenmeniskus am linken Knie operiert werden. Der Kanadier Davies erlitt einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk.