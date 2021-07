10 Jahre Utøya - Gedenken an das Massaker vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 00:25s - Veröffentlicht: Am 22. Juli ist es zehn Jahre her, dass der rechtsextreme Terrorist Anders Breivik in Oslo und auf der Insel Utøya insgesamt 77 Menschen tötete.



