Michael Wendler: Haftbefehl könnte Folgen für seine Tochter haben vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:43s - Veröffentlicht: Michael Wendler wird aktuell per Haftbefehl gesucht. Während dem Schlagersänger eine Geld- oder Haftstrafe droht, könnte der Haftbefehl jedoch offenbar auch Folgen für seine Familie haben. Sowohl seiner Frau Laura Müller als auch seiner Tochter Adeline Norberg drohen Konsequenzen.



