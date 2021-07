Fans von Helene Fischer hergehört! Mit ihm singt sie ein Duett vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:05s - Veröffentlicht: Helene Fischer hat sich nach langer Zeit zurückgemeldet und auf Instagram verkündet, dass ihre neue Single bald erscheint. Außerdem hat sie ein ganz besonderes Duett in petto.



