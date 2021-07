Erste Beckenschwimm-Medaille seit 2008: Bronze für Köhler

ÜBER 1500 METER FREISTIL Sarah Köhler hat den deutschen Beckenschwimmern mit Bronze die erste Medaille bei Olympia seit 2008 gesichert Die Vize-Weltmeisterin schlug nach 15:42,91 Minuten an und verbesserte ihren deutschen Rekord (15:48,83 Minuten) Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Katie Ledecky, die zu ihrem sechsten Olympiasieg schwamm (15:37,34 Minuten) Silber sicherte sich ihre Landsfrau Erica Sullivan - und dann kam schon Köhler SARAH KÖHLER IM ZDF: «Ich weiß gerade selber nicht genau, was ich sagen soll.

Ich habe die Chance einfach genutzt.»