Nach Suezkanal-Blockade: "Ever Given" kommt in Rotterdam an vor 5 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:25s - Veröffentlicht: Im März blockierte das Containerschiff "Ever Given" den Suezkanal ganze sechs Tage lang. Nun ist das Schiff endlich an seinem Zielhafen angekommen.



