Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 2. August DEUTSCHLAND Corona-Lagebericht vom 2. August MONTAG Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter kontinuierlich an ROBERT KOCH-INSTITUT Nach Angaben des RKI liegt sie am Montagmorgen bei 17,8 Am Vortag hatte der Wert 17,5 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9 betragen Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages 847 Neuinfektionen - vor einer Woche: 958 IMPFUNGEN 61,6% der Deutschen mindestens einmal geimpft - knapp 52,0% vollständig