Billie Eilish: Sie ist unzufrieden mit ihrem Körper vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:31s - Veröffentlicht: Billie Eilish will nicht sexualisiert werden und trägt daher oft weite Kleidung. Nun gab sie gegenüber dem „Guardian“ zu, dass sie selbst unzufrieden mit ihrem Körper ist.



