Valentina Pahde: „Die letzten Wochen waren wild“ vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:16s - Veröffentlicht: „Die letzten Wochen waren wild!“ So beschrieb Valentina Pahde die letzte Zeit in ihrem Leben, als deutschlandweit darüber spekuliert wurde, ob der GZSZ-Star mit Rúrik Gíslason zusammengekommen ist. Gleichzeitig wünscht sie sich aber auch mehr Privatsphäre. Was sie trotzdem verriet, zeigen wir im Video.



