Wahlprogramme der Parteien: Das sind die entscheidenden Kernpunkte vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 02:16s - Veröffentlicht: Am 26. September wird der neue Bundestag gewählt. Doch für was stehen die Parteien? Eine Übersicht für die Kerngebiete Wirtschaft und Klima.



