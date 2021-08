Evakuierte aus Afghanistan in Deutschland gelandet vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Flughafen Frankfurt Evakuierung von Deutschen und afghanischen Ortskräften aus Kabul kommt auf Touren Am frühen Mittwochmorgen: Landung einer Lufthansa-Maschine mit rund 130 Evakuierten In Kabul startete zudem am Dienstagabend ein dritter Evakuierungsflug mit 139 Menschen an Bord Maschine landete in der Nacht zum Mittwoch in Taschkent Am Dienstag war in Berlin erstes Flugzeug gelandet Taliban hatten am Sonntag faktisch die Macht in dem Land übernommen Viele Länder versuchen so schnell wie möglich eigene Landsleute und afghanische Ortskräfte auszufliegen