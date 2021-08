SPD erstmals seit Jahren vor Union vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 00:57s - Ver√∂ffentlicht: Berlin, 24.08.21: Gut einen Monat vor der Bundestagswahl ist die SPD erstmals seit Jahren in einer Sonntagsfrage wieder st√§rkste politische Kraft in Deutschland. Im am Dienstag ver√∂ffentlichten Trendbarometer des Forsa-Instituts f√ľr RTL und n-tv kommen die Sozialdemokraten auf 23 Prozent, die Union erreicht 22 Prozent. Die SPD gewinnt im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte hinzu, die Unionsparteien b√ľ√üen einen Punkt ein. In der Datenreihe des Instituts landen die Sozialdemokraten damit erstmals seit fast 15 Jahren auf einem h√∂heren Wert als die Union. Die jetzt f√ľr die Union ermittelten 22 Prozent sind laut Forsa der schlechteste Wert, den das 1984 gegr√ľndete Institut jemals f√ľr CDU und CSU berechnet hat. Nach dem Sieg von Armin Laschet √ľber Markus S√∂der im Rennen um die Kanzlerkandidatur im April lag die Union allerdings schon einmal auf 22 Prozent.