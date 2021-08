«Wir werden Euch jagen»: Biden droht nach Anschlag vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:46s - Veröffentlicht: O-Ton Joe Biden: «We will not forgive, we will not forget, we will hunt you down and make you pay.» Nach dem verheerenden Anschlag in der Nähe des Flughafens von Kabul am Donnerstag hat US-Präsident Joe Biden den dafür verantwortlichen Terroristen mit Vergeltung gedroht. Er kündigte Einsätze des US-Militärs gegen die für den Anschlag verantwortliche Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an - und die Fortsetzung der Evakuierungen aus Afghanistan. Bei dem Anschlag waren neben 13 US-Soldaten auch viele Afghanen getötet worden. Unbestätigte Medienberichte und Videos vom Tatort deuten auf Dutzende einheimische Todesopfer hin, hinzu kommen zahllose Verletzte.