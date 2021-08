Wahl-ABC: Briefwahl, Direktmandat, Wahlleiter vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 01:14s - Ver√∂ffentlicht: Berlin, 27.08.17: Bundestagswahl 2021 - das Wahl-ABC B wie BRIEFWAHL: Vielleicht hat man am Wahltag keine Zeit zum Kreuzchen machen. Dann muss man aber nicht verzichten. Denn jeder Wahlberechtigte darf auch per Brief abstimmen. Allerdings muss er die Briefwahlunterlagen vorher beantragen. Begr√ľnden muss man diesen Antrag im √ľbrigen nicht mehr, das war fr√ľher mal so. Vor vier Jahren haben mehr als 13 Millionen W√§hler ihre Stimmen per Post abgegeben. D wie DIREKTMANDAT: Wer in einem Wahlkreis die meisten Erststimmen erh√§lt, der wird Abgeordneter. 2017 gewannen CDU- und CSU-Kandidaten 230 der Direktmandate - die SPD kam auf 58 - die Linke holte f√ľnf, die AfD 2 und die Gr√ľnen 1 Direktmandat. W wie WAHLLEITER: Chefkoordinator der Bundestagswahl ist der Bundeswahlleiter. Er sorgt f√ľr den reibungslosen Ablauf und kl√§rt auch schon Fragen im Vorfeld. Etwa, ob eine Partei zugelassen wird. Alle vier Jahre verk√ľndet er in der Wahlnacht das vorl√§ufige amtliche Endergebnis. Seine eigentliche T√§tigkeit ist die Leitung des Statistischen Bundesamtes.



