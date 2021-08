Neue Umfrage: SPD und Union gleichauf vor 3 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:11s - Veröffentlicht: Berlin, 27.08.21: Der Aufwärtstrend der SPD im Bundestagswahlkampf geht weiter. Das bestätigt eine weitere Umfrage. Nach Angaben des ZDF-«Politbarometers» vom Freitag gewinnt die Partei von Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Vergleich zur Umfrage von vor zwei Wochen drei Prozentpunkte. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD laut der Projektion auf 22 Prozent. Die CDU könnte demnach ebenfalls mit 22 Prozent rechnen · ein Minus von 4 Punkten. Die Grünen liegen bei 20 Prozent, die AfD bleibt unverändert bei elf Prozent, die Linke verliert einen Prozentpunkt auf sechs Prozent. Die FDP fällt einen Prozentpunkt auf zehn Prozent zurück. Auch bei einer Umfrage der Forschungsgruppe «Wahlen» liegen die Sozialdemokraten vorn. Die Meinungsforscher sehen einen deutlichen Vorsprung von Olaf Scholz vor CDU-Kandidat Armin Laschet bei der Frage, wen die Wahlberechtigten für kanzlerfähig halten. 65 Prozent trauen Olaf Scholz das Amt des Bundeskanzlers zu. Nur noch 25 Prozent halten Laschet für geeignet als Kanzler. Mit 22 Prozent noch etwas geringer ist der Anteil der Befragten, die Annalena Baerbock dafür als geeignet ansehen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Bundestagswahl 2021: Neue Umfrage sieht SPD und Union gleichauf SPD auf Erfolgskurs: Eine neue Umfrage sieht die Sozialdemokraten Kopf an Kopf mit der Union. Für...

t-online.de vor 4 Tagen - Politik Also reported by • wiwo.de