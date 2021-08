«Traumschiff»-Schauspielerin Heide Keller gestorben

Mainz, 30.08.21 «TRAUMSCHIFF»-SCHAUSPIELERIN HEIDE KELLER IST TOT Die beliebte Schauspielerin verstarb am Freitag, wie das ZDF am Montag in Mainz mitteilte Bekannt war sie vor allem in der Rolle der Chefhostess Beatrice in der ZDF-Reihe «Das Traumschiff» Die gebürtige Düsseldorferin war dort von der ersten Folge an bis 2018 dabei So lange verkörperte noch keine Schauspielerin eine vergleichbare Serienrolle Dabei schrieb sie auch selbst am Drehbuch mit und entwickelte ihre Rolle zu einer deutschen Kultfigur weiter Keller wurde 1939 in Düsseldorf geboren und spielte zuerst auf mehreren deutschen Theaterbühnen Nach dem Wechseln zum Fernsehen war sie auch in den Serien «Kreuzfahrt ins Glück» und «Derrick» zu sehen