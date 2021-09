Unentschlossen? Wahl-O-Mat, Wahltraut und Co. starten vor 6 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:34s - Veröffentlicht: Berlin, 02.09.21: Bis zum 26. September stehen unentschlossenen Wählerinnen und Wählern zahlreiche Wahl-Entscheidungs-Tools zur Verfügung. Der wohl Bekannteste ist der Wahl-O-Mat von der Bundeszentrale für politische Bildung. Mit dem Online-Tool können die Menschen ihre politischen Haltungen über drei Antwortmöglichkeiten für 38 Thesen mit den Positionen der einzelnen Parteien vergleichen. Doch der «Platzhirsch» hat in den vergangenen Jahren zunehmend Konkurrenz bekommen: So setzt der «Wahl-Kompass» zum Beispiel auf fünf Antwortmöglichkeiten. «DeinWal» setzt dagegen auf die Auswertung von Bundestagsabstimmungen der vergangenen vier Jahre. Beim «Wahltest» müssen sich die Nutzer präzise festlegen, zum Beispiel in welchem Jahr das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet werden soll. Beim «Wahl-Swiper», wissen vor allem «Tinder»-User, was zu tun ist. Beim Sozial-O-Mat müssen Fragen zu Themen wie Grundeinkommen, Pflegekosten und Kinderbetreuung bearbeitet werden. Beim «Klimawahlcheck» werden 28 Thesen zu Energie oder Mobilität mit den Positionen der Parteien verglichen. Beim «Agrar-o-Mat» geht es vor allem um Betriebsprämien, Tierschutz und Ökolandbau. Bei «Wahltraut» stehen feministische und gleichstellungspolitische Themen im Fokus. Dabei geht es beispielsweise um Schwangerschaftsabbrüche, LGBT-Rechte sowie die paritätische Besetzung von Chefetagen. Und beim «Steuer-O-Mat» wird anhand von Einkommen und Familienstand individuell errechnet, welche Partei den größten Steuerzuwachs verspricht.



