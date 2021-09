Taliban: Wollen «diplomatische Beziehungen» zu Deutschland vor 3 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Kabul, 05.09.21: Die militant-islamistischen Taliban fordern von Deutschland nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan offizielle diplomatische Beziehungen und finanzielle Hilfen. «Wir wollen starke und offizielle diplomatische Beziehungen zu Deutschland», sagte ein Taliban-Sprecher der «Welt am Sonntag». Deutschland ist auf Gespräche mit den Taliban angewiesen, weil es nach dem Ende der militärischen Evakuierungsaktion die Ausreise weiterer Schutzsuchender aus dem Land ermöglichen will. Die Außenminister der EU-Staaten hatten sich am Freitag auf Bedingungen für eine beschränkte Zusammenarbeit mit den militant-islamistischen Taliban in Afghanistan verständigt. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte vor wenigen Tagen gesagt: «Wenn es politisch möglich wäre und wenn die Sicherheitslage es erlaubt, dann sollte auch Deutschland in Kabul wieder eine eigene Botschaft haben.» Der SPD-Politiker betonte aber auch, dass eine diplomatische Vertretung keine Anerkennung einer Taliban-Regierung bedeute.