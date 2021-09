Umfrage: Union fällt unter 20 Prozent

Also reported by • Basler Zeitung

In den ersten Umfragen rutscht die Union unter 20 Prozent. Armin Laschet steuert auf ein Desaster zu....

Auch in der neuen Forsa-Umfrage geht der Absturz der Union weiter: Mit jetzt 19 Prozent ist der...

Die Union sinkt in der Wählergunst – und das wirkt sich auch auf die CSU in Bayern aus. Nur 29...

Söders CSU stürzt in Bayern-Umfrage ab Die Union steckt in der Krise – das wirkt sich auch auf die Beliebtheit der CSU in Bayern aus. So...

t-online.de vor 8 Stunden - Deutschland