Linksbund: Union und FDP warnen - Scholz beruhigt Skeptiker am 08.09.2021 < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 01:14s - Ver├Âffentlicht: Berlin 08.09.2021: Zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl erhalten Union und FDP mit der Auseinandersetzung ├╝ber ein m├Âgliches Linksb├╝ndnis den Druck auf die ├╝berraschend erstarkte SPD aufrecht. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bem├╝ht sich nach Kr├Ąften, entsprechende Bef├╝rchtungen zu zerstreuen. Auf die Frage eines Zuschauers in der ARD-┬źWahlarena┬╗, ob dieser die SPD w├Ąhlen k├Ânne, ohne damit die Linke in eine Regierung zu heben antwortete Scholz, er k├Ânne die SPD w├Ąhlen. Scholz bekr├Ąftigte, Deutschland m├╝sse auch bei der Sicherheit mit den USA zusammenarbeiten. Das gelte auch f├╝r die Nato. ┬źF├╝r mich kann es nur eine Regierung geben, die dazu v├Âllig klar eingestellt ist.┬╗ Das m├╝sse vom ersten Tag an klar sein. Die Linke will die Nato durch ein kollektives Sicherheitsb├╝ndnis unter Einschluss Russlands ersetzen. Dennoch schloss Scholz ein B├╝ndnis mit der Linkspartei abermals nicht definitiv aus. Allerdings hindert ihn daran auch ein SPD-Parteitagsbeschluss von 2013, keine solchen Festlegungen mehr zu treffen. Scholz bezeichnete es stattdessen als sein pers├Ânliches Ziel, dass die Union nach der Bundestagswahl am 26. September in der Opposition landet.



