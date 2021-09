Teenager-Finale bei den US Open: Wem Herzogin Kate die Daumen drückt vor 2 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:03s - Veröffentlicht: Zwei Teenager mit kanadischem Pass haben - selbst für Fachleute überraschend - das Endspiel der US Open erreicht. Emma Raducanu tritt allerdings unter britischer Fahne an, während die Kerber-Bezwingerin Leyla Fernandez für Kanada am Start ist.



