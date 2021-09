Auf CSU-Parteitag: Laschet gibt sich kämpferisch vor 9 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:43s - Veröffentlicht: München, 11.09.21: Mit demonstrativer Geschlossenheit und scharfen Attacken auf die SPD und Rot-Grün-Rot wollen Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder eine drohende Niederlage bei der Bundestagswahl in zwei Wochen abwenden. Laschet wurde am Samstag auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg demonstrativ mit langem Applaus gefeiert. O-Ton Markus Söder, CSU-Chef «Wir wollen, dass du Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wirst.» Laschet griff in seiner Rede vor allem seinen SPD-Kontrahenten Olaf Scholz direkt an - insbesondere, weil dieser keine klare Absage an ein mögliches Linksbündnis zustande bringe. O-Ton Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union «Der Satz ist relativ einfach, 'wir koalieren nicht mit der Linken und bekämpfen die Rechten'. Warum bekommt Olaf Scholz ihn nicht über die Lippen? Weil er sich eine Hintertür offen halten will!» Zudem dürfe laut Laschet das zarte Pflänzchen Wachstum nach der Corona-Pandemie nicht gefährdet werden. Steuererhöhungen und mehr Bürokratie würden den Wohlstand gefährden, sagte der Unionskanzlerkandiat und betonte, es sei deshalb nicht egal, wer in der nächsten Bundesregierung sitze.