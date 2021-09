Endspurt zur Wahl - FDP und Grüne ringen um Klimapolitik vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: Berlin, 19.09.21:FDP und Grüne haben sich eine Woche vor der Wahl mit Parteitagen ein Fernduell um den richtigen Kurs in der Klimapolitik geliefert. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock forderte in Berlin entschiedenere Maßnahmen. «Wenn jetzt nicht alle Weichen auf Klimaschutz gestellt werden, dann landen wir in einer 2,7-Grad-Welt», sagte Baerbock. FDP-Chef Christian Lindner warnte vor einer Politik, die auf Verbote und Verzicht setzt statt auf modernere Technologien. Er kritisierte scharf Pläne der Grünen und nannte Lastenfahrräder als Beispiel. «Klimaschutz by Bullerbü wird aber niemals ein Exportschlager für die Welt sein», sagte er. «German engineered Klimaschutz hingegen könne Jobs schaffen und woanders die Erderwärmung bekämpfen, so Lindner. Beide Parteien könnten nach letzten Umfragen Juniorpartner in einer Regierung sein, die von der SPD unter Olaf Scholz oder der Union unter Armin Laschet geführt werden könnte.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Augsburg im Wahlkampf-Endspurt: So ringen die Kandidaten um jede Stimme CSU-Mann Volker Ullrich hat sich einen Wahlkampf-Marathon auferlegt, die Kandidatinnen von SPD und...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Deutschland