Historische Reform: Dax nun mit 40 Konzernen vor 43 Minuten < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:47s - Veröffentlicht: DEUTSCHER AKTIENINDEX Erstmals in seiner mehr als 30-jährigen Geschichte umfasst der Dax 40 Unternehmen Die zehn zusätzlichen Dax-Mitglieder stehen seit diesem Montag auf dem Kurszettel ZIEL DER HISTORISCHEN REFORM Der Leitindex soll die deutsche Wirtschaft umfassender abbilden Auch Internetfirmen sollen einen Platz im Schaufenster der deutschen Wirtschaft bekommen Zudem legt die Deutsche Börse ab sofort strengere Maßstäbe an die Mitglieder an UNTER DEN ZEHN NEULINGEN Airbus ist mit Abstand das Unternehmen mit dem größten Börsenwert



