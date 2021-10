Familienauto des Jahres 2021 - Volvo V60 feiert Doppelsieg vor 3 Wochen < > Embed Quelle: AutoMotoTV Deutschland - Länge: 02:51s - Veröffentlicht: Der Volvo V60 ist das „Familienauto des Jahres 2021“: Bei der gleichnamigen Leserwahl der Fachzeitschrift „Auto Straßenverkehr“ feiert der sportliche Premium-Kombi einen Doppelsieg in der Importwertung. In seiner Preisklasse „35.000 bis 45.000 Euro“ ist das Mitteklassemodell führend bei Design und Technologie. Damit setzt sich die Siegesserie der schwedischen Premium-Automobilmarke fort.



