Papst Franziskus fordert bedingungsloses Grundeinkommen

Papst Franziskus hat sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen starkgemacht. "Ich glaube, dass diese Maßnahmen notwendig sind", erklärte er in einer Videobotschaft.



