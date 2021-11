Studie: So viele Arbeitsplätze könnte Klimaschutz schaffen vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:22s - Veröffentlicht: Eine Treibhausgas-Reduzierung um 65 Prozent bis 2030 würde neue Jobs schaffen und die Natur schützen. Durchweg positive Effekte zeigen Szenarien einer Greenpeace-Studie.



