Wenn Auswandern zum Alptraum wird: Die düsterste Geschichte in 15 Jahren "Goodbye Deutschland" vor 5 Tagen < > Embed Quelle: TELESCHAU - Länge: 01:56s - Veröffentlicht: Julia suchte in Schweden mit "Goodbye Deutschland" das Glück, doch fand sich stattdessen in einem Alptraum wieder: Nach Recherchen ihres Vaters wurde ihr klar, wer ihre große Liebe Sven wirklich ist - ein notorischer Lügner mit dunklem Geheimnis und "Der Alptraummann". Nun läuft die TVNOW-Doku auch bei VOX.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen