„Sex and the City“-Apartment im November bei Airbnb buchbar am 08.11.2021 < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Airbnb kommt zusammen mit „Sex and the City“-Figur Carrie Bradshaw jetzt mit einer ganz besonderen Überraschung daher. Fans der Serie und der Filme können nun exklusiv das Apartment an der Upper East Side buchen. Alle Details gibt es in unserem Video.



