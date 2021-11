Lage an EU-Außengrenze spitzt sich zu: "Alle wollen nach Deutschland"

Corona-Lage an den Kliniken: "Wir haben ein echtes Problem" Die Situation der Krankenhäuser im Raum Augsburg spitzt sich zu. Am Wochenende war zeitweise kein...

Augsburger Allgemeine vor 2 Stunden - Deutschland





Migrationskrise zwischen Polen und Belarus: Was die EU jetzt kann Die Lage im Grenzgebiet spitzt sich zu. In Warschau, Berlin und Brüssel sucht man nach einem Ausweg....

Spiegel vor 4 Stunden - Top Also reported by • t-online.de







Über 400 CoV-Patienten auf Intensivstationen Die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten mit einer Covid-19-Erkrankung hat am Dienstag die...

ORF.at vor 7 Stunden - Welt



Lage spitzt sich zu: Geflüchtete machen sich auf den Weg zur polnischen Grenze Geflüchtete machen sich auf den Weg nach Polen. Warschau versetzt eine Hilfsarmee in Bereitschaft,...

Augsburger Allgemeine vor 13 Stunden - Politik





Belarus: Große Migrantengruppe versucht Grenzdurchbruch nach Polen An der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich die Lage dramatisch zu. Migranten haben offenbar...

t-online.de vor 1 Tag - Welt



Corona: Bericht: Ampel-Parteien erwägen neues Maßnahmen-Paket Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich zu. Medienberichten zufolge wollen SPD, Grüne und FDP...

Berliner Morgenpost vor 2 Tagen - Politik