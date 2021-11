Tödliche Autoexplosion in Liverpool: Polizei geht von Terroranschlag aus vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:25s - Veröffentlicht: Der Leiter der Anti-Terror-Polizei erklärte, die Explosion eines Taxis am Sonntag vor dem Liverpooler Women's Hospital sei durch "die Zündung eines selbst gebauten Sprengkörpers" verursacht worden, der von einem Fahrgast in das Fahrzeug gebracht worden sei.